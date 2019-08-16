Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonlar kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat sonrasında Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şahısların eve ve evlerinin bahçelerinde yapılan aramalarda ise 85 kök dişi Hint keneviri, 50 gram skunk, 14 gram esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, yakalanan şahıslar ise mahkemeye sevk edildi.