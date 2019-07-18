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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında 16 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 8 kişi ise uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahısların üst aramalarında ve evlerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 138 gram bonzai, 187 gram esrar, 92.87 gram skunk, 10.3 gram metamfetamin ele geçirildi.

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