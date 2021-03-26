Yalova'da vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere özel Cumartesi günü kararı

Cumartesi gününe özel alınan karar çerçevesinde nüfusa göre pozitif vakaların yüksek olduğu yerler belirlendi. Bu çerçevede Altınova Çavuşçiftliği Köyü, Altınova Hürriyet Mahallesi, Altınova Subaşı Beldesi, Çınarcık Esenköy Beldesi, Çınarcık Ortaburun Köyü, Çiftlikköy Çiftlik Mahallesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Elmalık Köyü, Merkez Hacımehmet Köyü, Merkez Kazımiye Köyü, Merkez Kirazlı Köyü, Merkez Soğucak Köyü, Termal Akköy ve Termal Yenimahalle Köyünde alınan karar uygulanacak. Karar çerçevesinde umuma açık yeme içme ve dinlenme (restoran, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane vb.) yerlerinin 27.03.2021 Cumartesi günü sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, mekan içerisinde müşterilere servis yapılmamasına, söz konusu bölgelerdeki otel ve benzeri işletmelerin sadece kendilerinde konaklayan müşterilerine hizmet verebilmesine karar verildi.