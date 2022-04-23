Yalova'da vali koltuğuna oturan çocukların ilk gündemi kentsel dönüşüm

ilk gündemi kentsel dönüşüm olan öğrenciler, konuyla ilgili belediye başkanında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet, 23 nisan nedeniyle Vali Erol'u makamında ziyaret etti. Erol, ziyarette koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Kuzey Hergün ve Ceylin Baysal'a devretti.

Vali koltuğuna oturan Hergün'ün ilk gündemi kentsel dönüşüm oldu. Yalova Belediye Başkanı ile telefon ile görüşen Hergün, Yalova'da yapılacak Kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi aldı.

Çocuk vali ayrıca okullara spor salonu ve oyun bahçeleri yapılması talimatını verdi.

Vali koltuğuna oturan diğer öğrenci Ceylin Baysa ise mahallelere geri dönüşüm kutularını konulması talimatı vererek Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi aldı.

Erol, ziyaretin sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilerek çeşitli hediyeler verdi.