Yalova'da villa yangını korkuttu

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Karadere köyünde bir villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karadere köyünde bir villanın 2. katındaki oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle villada maddi hasar oluştu.