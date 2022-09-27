Yalova'da villalara dadanan hırsız tutuklandı

Yalova'da bir sitedeki villalara dadanan ve 5 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dere Mahallesi'nde bulunan site sakinleri üst üste yaşanan hırsızlık olaylarıyla şok yaşamıştı. Yaşanan hırsızlık olaylarını gazetecilere anlatan site sakinleri, bu sırada bir villanın daha kapısının açık olduğunu ve soyulduğunu fark etmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin sitedeki 16 villayı tek tek gezerek kapılarını zorladığı, evde kimsenin bulunmadığı 2 villayı tespit ederek, içeride değerli eşya aradığı görülmüştü. Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kameralardan kimliğini tespit ettiği zanlının yakalanması için düğmeye bastı. Polis şahsın ikametine giderek güvenlik önlemleri aldığı sırada şüpheli evin önüne gelen arabaya bindi.

Polisin 'dur' ihtarı sonrasında bir süre kaçan zanlının yola tabanca ve parfüm şişesi attığı tespit edildi. Zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kaçarken attığı tabanca ve parfüm şişesi ele geçirildi.

17-18-21 ve 24 Eylül tarihlerinde 5 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen N.M.'nin üst aramasında, 600 TL ve 175 pound bulundu. Araçta ise 4 adet sırt çantası ve 1 adet valizde yapılan aramada ise 1 şişe alkollü içecek, 3 güvenlik kamerası gibi çok sayıda çalıntı olduğu düşünülen malzeme ele geçirildi.

Elde edilen biber gazı, parfüm ve powerbankın olay müştekilerinden M.Ç.'nin ikametinden çalındığı tespit edilerek sahibine teslim edildi. Elde edilen diğer malzemelerin sahiplerinin tespiti için ise çalışma sürüyor.

Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan N.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.