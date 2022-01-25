Yalova'da yaban ve av hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yalova'da havaların soğumasında etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Av Koruma ile İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri yemleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya Yalova Valisi Muammer Erol da katıldı.

Ekipler Çınarcık ilçesi Ortaburun köyü, Hasanbaba mevkii, Merkez ilçeye bağlı Güneyköy, ve Altınova ilçesine bağlı Karadere köyünde 359 kilo buğday, 130 kilo pazar artığı, 50 kilo yemek artığını doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yemleme çalışmalarının kış ayı boyunca devam edeceği bildirildi.