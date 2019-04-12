Yalova'da yasak trol ağları denizden toplandı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Yalova Deniz Polisi ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Armutlu'nun Kapaklı köyünde ortak denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Yalova isimli kontrol gemisi ile deniz polisine ait kontrol gemisi ve zodyak bot denizde denetim yaparken, İl Müdürlüğü personelinin diğer kısmı da kara denetimlerini yaptı. Karadaki denetimlere Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı da nezaret etti. 4 kurbağa adam denize dalarak yasa dışı trol ağlarının yerlerini belirledi ve 3 adet trol ağı takımı denizden çıkarıldı. Konuyla ilgili işlem başlatıldı.