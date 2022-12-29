İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da yaya geçidinin kullanan köpek şaşırttı

Yalova’da yaya geçidinin kullanana köpek sosyal medyada gündem oldu.

Yalova'da yaya geçidinin kullanana köpek sosyal medyada gündem oldu.


Kent merkezinde bulunan İstanbul Caddesi'nde bir köpek yaya geçidini kullanırken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Bir vatandaş tarafından çekilen ve büyük ilgi gören görüntüde yaya geçidinin başına gelen köpek araçların kendisine yol vermesini bekliyor. Ardından köpek yolun karşına geçerek kaldırıma çıkıyor.


Trafik kurallarına uyarak yaya geçidini kullanan köpek, insanlara da örnek oldu.

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