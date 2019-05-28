Yalova'da yayalaştırılmış alana giren motosikletlere ceza yağdı

Yalova'nın Gazipaşa Caddesi, Doğu Sahil Bandı gibi yayalaştırılmış olan birçok noktaya yasak olmasına rağmen giren motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ehliyet, ruhsat, trafik sigortası, plaka ve kask denetiminin de yapıldığı uygulamalarda yayalaştırılmış caddede yayaları engelleyecek şekilde park edilen motosikletlerin sürücülerine ise uyarılar yapıldı.

Yalova Belediyesi, tarafından koyulan trafik uyarı levhalarına rağmen, birçok motosiklet sürücüsünün tercih ettiği Gazipaşa Caddesi ve Doğu Sahil Bandında belirli aralıklarla yapılan uygulamaların yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.