İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da yayalaştırılmış alana giren motosikletlere ceza yağdı

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosikletlere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.


Yalova'nın Gazipaşa Caddesi, Doğu Sahil Bandı gibi yayalaştırılmış olan birçok noktaya yasak olmasına rağmen giren motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ehliyet, ruhsat, trafik sigortası, plaka ve kask denetiminin de yapıldığı uygulamalarda yayalaştırılmış caddede yayaları engelleyecek şekilde park edilen motosikletlerin sürücülerine ise uyarılar yapıldı.


Yalova Belediyesi, tarafından koyulan trafik uyarı levhalarına rağmen, birçok motosiklet sürücüsünün tercih ettiği Gazipaşa Caddesi ve Doğu Sahil Bandında belirli aralıklarla yapılan uygulamaların yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.