Yalova'da yeni pandemi tedbirleri ev ev denetleniyor

Son haftada koronavirus vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunan Yalova'da polis ekipleri kontrolleri sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler apartman ve sitelerde kalabalık ev ziyaretlerini önlemek için denetimlere başladı. Ekipler öte yandan market, pazar yerleri gibi iş yerlerine girişte HES kodu ve ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını denetledi. Ekipler vatandaşları ve işletmeleri kurallara uyması konusunda uyardı. Kurallara uymayanlara ise ceza kesildi.