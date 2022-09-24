Yalova'da yeni tespit edilen ören yerleri ihya edilecek

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova'da tespit edilen 24 ören yerinin ihyası için çalışma yapılacağını söyledi.

Soygüzel, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl koordinatörlüğünde hazırlanan ‘Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri' adlı kitapta, tarihçi akademisyenler Cihan Yalvar ve Adil Yılmaz, Yalova'nın köy ve beldelerine tek tek gezerek 70 yaş üstü vatandaşlarla sözlü tarih çalışma yaptığını hatırlattı. Çalışma sonucunda Yalova'nın muhtelif yerlerinde 24 yeni ören yeri tespit edildiği kaydeden Soygüzel, “Keşfedilen yerler ile ilgili Özel İdare'nin bir çalışması elbette olacak. Tespit edilen ören yerleri var. Dedeler ve babalar; yatırlar ve mezarlar var. Bir takım tarihi buluntular da var. Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Tespit çalışması yapıldı. Müdürlük değerlendirme yapıyor. Bir kısmı ile ilgili de biz çalışma yapıyoruz. Mesela Şenköy'de bulunan Yaren Baba mezarı var. Yaren Baba, Osman Gazi'nin Yalova'yı fethettiği zamanda şehit olmuş biri. Oraya güzel bir çalışma yapacağız. Bu bir ilk olacak. Onu dip proje kabul edeceğiz. Yalova'da böyle 24 tane yapı var. Onları zaman içinde peyderpey yapacağız. Mesela Soğucak'ta da bir çeşme bulduk. Metruk vaziyette ama kitabesi var. Kitabesini de okuttuk. Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız” ifadesini kullandı.