Yalova'da ‘Yeni yıla sağlıkla merhaba' diyecekler

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesislerinde yeni yıl programları hazırlayan işletmeler yerli ve yabancı misafirlerini ağırlaya hazırlanıyor.

Termal'de son hazırlıklarını tamamlayan işletmeler konuklarına yılbaşı için çeşitli alternatifler sunacak. Marmara Bölgesi'nin en büyük konaklama tesislerinden birisi olan Terma City de yeni yıla en iyi şekilde girmek isteyen müşterileri için “Bir yıla nasıl girerseniz öyle devam eder” parolasından yola çıkarak sağlık dolu bir yılbaşı planı hazırladı. Terma City tesislerde muhteşem gala, zengin yılbaşı menüsü, çocuklar için eğlenceli yılbaşı aktiviteleri, termal su ve özel spa, masaj paketleri ile keyifli bir tatil için tüm sosyal donatıları ve konsept oda seçenekleri ile misafirlerini ağırlamaya hazır. Otelde müşterileri yılbaşı galasında sahne alacak Nicole Rona'nın seslendireceği şarkılarla 2023'e girecek.

“Güzellikler ve Sağlıkla gel 2023”

Yalova Terma City'deki keyifli yılbaşı programının temasının “Güzellikler ve Sağlıkla gel 2023''olacağını ifade eden otel yetkilileri, “Gala programı öncesi misafirler için hazırlanan yılbaşı SPA, masaj paketleri Bali'den özel olarak getirilen uzman terapistler eşliğinde 2022'ye sağlık fışkıran termal sularda veda ederken 2023'e sağlık dolu merhaba denilmesini sağlanacak. Ayrıca Termal ilçesinin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir tatil geçirmek isteyen ailelerimiz için de fırsat niteliğinde. Yalova Terma City'nin gala programı öncesi gün boyunca çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri, mini club, aktiviteler, ateş çukurları, sokak lezzetleri, yemek ve içme seçenekleri ve tüm sosyal donatıları ile hem aileler hem de çocuklar için harika bir tatil sunuyor. Enfes gala yemeği eşliğinde Nicole Rona'nın şarkılarıyla merhaba diyeceğimiz 2023'e Vip Lounge da şömine başında kutlamalara sabaha kadar devam edilecek. Hem siz Terma City'nin termal sağlıkla yeni yıla girebilir, hem de sevdiklerinize ömür boyu unutamayacakları bir yılbaşı gecesi hediye edebilirsiniz” ifadesini kullandı.