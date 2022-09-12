Yalova'da ‘Yılın Ahisine' cübbe giydirildi

Yalova'da 35. Ahilik Haftası etkinlileri çerçevesinden yılın ahisi Hüseyin Tuzcuoğlu oldu. Tuzcuoğlu'na düzenlenen törenle Ahilik Cübbesi giydirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören Atatürk heykeline Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı ile Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt çelenk sundu.

Ardından Yalova Valiliğinde düzenlenen programda Yılın Ahisi seçilen elektrik firması sahibi Hüseyin Tuzcuoğlu'na ‘Ahilik Cübbesi' giydirildi. Tuzcuoğlu'na teşekkür plaketi ve Yalova Kâğıdı'na basılan Ahilik Yemini Vali Muammer Erol, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, Yalova Esnaf Odası Başkanı Necati Erbul ve YESOB Başkanı Mustafa Bozkurt tarafından takdim edildi. Ardından yılın kalfası seçilen Ferhat Fırtına ile yılın çırağı Ömer Aydın'a da teşekkür plaketi ve belgeleri programa katılan protokol üyeleri tarafından verildi.