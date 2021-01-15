İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da yol çöktü

Yalova’da Safran Deresi’nde iş makinesi tarafından temizlik çalışması yapılan Sema Sokak’ta yol çöktü.

Yalova'da Safran Deresi'nde iş makinesi tarafından temizlik çalışması yapılan Sema Sokak'ta yol çöktü.


Yalova Belediyesi tarafından Safran Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştiriliyordu. Derenin yanından geçen Sema Sokak'ta iş makinesinin bulunduğu bölgede yolda çökme meydana geldi. Yol çökmesi sebebiyle bölgedeki çalışmalar durdu. Yapılan incelemelerin ardından yol yeniden yapılacak ve çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.