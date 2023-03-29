Yalova'da yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü

Yalova'da dünden beri etkili olana yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüşerek doğayı kısa süreliğine de olsa beyaz örtüye bürüdü.

Kentte dünden beri etkili olan yağmurlar yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı olarak gerçekleşti. . Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye ve Esenköy dağları kar yağışıyla kısa sürede olsa beyaz örtüye büründü. Yağışın ardından açan güneşle karlar kısa sürede eridi. Kar özellikle Delmece Yaylası ve Karlık Yaylası'nda etkisini gösterdi. Son 50 yılın en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı Yalova'da öte yandan kurak geçen sezonda yağışlar yüz güldürdü. Kentte şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 9'lara kadar düşmüştü. Yağışlarla yeniden dolmaya başlayan barajda doluluk yüzde 60'lar seviyesine ulaştı.