Yalova'da yüzük operasyonu

Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşlı kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından operasyonla çıkarıldı.

Altınova'da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan yaşlı kadın Altınova İtfaiye ekiplerine gelerek yardım istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve ‘yüzük kesme aparatı' diye adlandırılan motorlu bir makine ile sıkışan yüzüğü kısa müdahalenin ardından keserek çıkardı.

İtfaiye ekipleri ısınmadan kaynaklı olarak parmağının zarar görmemesi için ise sürekli olarak kesim yapılan bölgeye ile su da dökerek tedbir aldı. Altınova itfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu; tam donanımlı bir ekipmana sahip olduklarını belirterek, "Her zaman vatandaşlarımızın ve tüm canlıların hizmetindeyiz" dedi.

Yüzüğü kesilerek çıkarılan yaşlı kadın rahat bir nefes alırken, itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua ederek ayrıldı.