İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da zabıta Ramazan öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan öncesi Yalova’da faaliyet gösteren marketlere denetimlerini sürdürüyor.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan öncesi Yalova'da faaliyet gösteren marketlere denetimlerini sürdürüyor.


Kent merkezindeki 14 mahallede çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiren ekipler, rastgele seçmiş oldukları reyonlardaki ürünler ile kasa fiyatı arasındaki farkı karşılaştırdı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince yapılan fiyat karşılaştırması sonrası kurallara uymayan marketlere tutanak tutuldu. Çalışmaların Ramazan boyunca artacağını bildiren ekipler, “Denetleme faaliyetlerimiz 14 mahallemizde düzenli olarak devam ediyor. Yalova zabıtası; markette, pazarda, fırında kısacası üretici ile tüketicinin buluştuğu her yerde” ifadelerini kullandı.

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