İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da zabıtadan kaldırım işgali operasyonu

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım işgaline yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Ömer Faydalı, Cumhuriyet, İstanbul ve Mimar Sinan Caddeleri üzerinde kaldırım işgaline yönelik çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri kaldırım işgallerini önlemek için yaya ve araç trafiğini engelleyen duba, reklam tabelaları, sandalye masa ve flamaları topladı. Teşhir ve satış amaçlı iş yerlerinin önlerine konulmuş malzemeler için esnaflara uyarılarda bulunuldu.

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