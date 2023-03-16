Yalova'da zabıtadan Ramazan öncesi fırınlara denetim

Zabıta ekipleri, Ramazan boyunca pide ve ekmek satışı yapmaya hazırlanan fırınları tek tek gezdi.

Kurulan ekip, tüm mahallelerde bulunan fırınlara hijyen ve gramaj kontrolü yaptı. Ekipler, rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca artacağını ifade etti. Tüm fırınları oluşturan ekiple belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini belirten zabıta yetkilileri, “Ramazan nedeniyle çalışmalarımızı arttırdık. Tüm Yalova'yı oluşturduğumuz ekiple kontrol ediyoruz. Yalova'da yaşayan vatandaşlarımızın hijyen ve gramaj yönünden herhangi bir kuşkuları olmasın. Yaptığımız denetimde hemen hemen her dükkanda gramajların fazla çıktığına şahitlik ettik. Yine denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.