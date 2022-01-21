Yalova'da zabıtadan yabancı dil yazılı tabelâ denetimi

Yalova'da, zabıta ekipleri, yasaklı olan yabancı dil yazılı tabelâları denetledi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde ilân ve reklâm yönetmenliğine uymayan işletmelere denetim gerçekleştirildi. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere, Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Defterdarlığı ekipleri de katıldı. Yapılan denetimlerde Yalova Belediyesi ilan ve reklâm yönetmenliğine uymayan veya aykırı tabelâ bulunduran işletmelere tutanak tutuldu. Bu işyeri sahiplerine, tabelâlarının yüzde 75'inin Türkçe, yüzde 25'inin ise yabancı olması gerektiği yönünde ikazda bulunularak tabelalarını değiştirmesi için süre verildi.