Yalova'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

yıldönümü Yalova'da törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon komutan Tuğamiral. Ayhan Gedik, Belediye Başkanı Vefa Salman'ın Atatürk anıtına çelenk sunmalarının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Muammer Erol ve beraberindekiler tören birliğinin selamlayarak halkın bayramını kutladılar. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karamürselbey Eğitim Merkezinden Öğr. Alb. Şevki Sesli yaptı. Şahin konuşmasında, "Bu ay tarihte nice zaferler kazandığımız bir ay. 26 Ağustos 1071'de cennet vatanın kapılarını açtık. 30 Ağustos 1922 şüheda kanıyla sulanmış Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu cihana bir kez daha gösterdik. Bugün de 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97. yıldönümünü kutluyoruz. İzmir'de Hasan Tahsin, Gaziantep'te Şahin bey, Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam gibi kahramanlarca yakılan özgürlük ateşiyle Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadele Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk milleti ve ordusunun omuz omuza vererek kazanılan bu kesin galibiyeti Dünya tarihinde de eşi ve benzerine pek rastlanmayan müstesna zaferlerindendir" dedi.

Törende öğrenciler 30 Ağustos zaferini anlatan şiirler okurken, Halk Eğitim Merkezi ve YAFEM ekipleri de gösteri undu. Yalova Valisi Muammer Erol törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.