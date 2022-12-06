Yalova'daki atıl okul Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bağlı Fevziye köyünde 10 yıldır atıl şekilde duran köy okulu lise öğrencilerinin de katıldığı yenileme çalışmayla Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından tüm Türkiye'de uygulamaya alınan Köy Yaşam Merkezi Projesi çerçevesinde Fevziye köyündeki atıl okul binası yenilendi. 2012 yılında öğrenci sayısı nedeniyle kapanan okul Altınova Belediyesi'nin destekleriyle Köy Yaşam Merkezi oldu. Altınova Anadolu Lisesi öğrencileri de yaşam merkezi binası ve çevre düzenlemesine büyük ölçüde katkı sağladı.

Halk Eğitim Merkezi kursları açılacak

Tadilatı yapılan ve boyası yenilenen okul Köy Yaşam Merkezi olarak dolatılarak hizmet vermeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, projeye öğrencilerin önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi. Sitar, ilçedeki tüm öğrencileri gezilerle Köy Yaşam Merkezi'ne götürmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Merkeze ulaşamayan yaşlı veyahut da herhangi örgün eğitim dışına çıkmış vatandaşlarımızın yaygın eğitimden faydalanmaları için orasını bir yaşam merkezi haline getirdik. Bütün okullarımız proje ortağı. Altınova Belediye'mizin vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz oraya Altınova Anadolu Lisesi öğrencilerini oraya götürdük. Öğrencilerimiz özellikle okulumuzun çevre düzenlenmesine katkı sağladı."

“Köy Yaşam Merkezi'nde verilecek Halk Eğitim Merkezi kurslarının talep üzerine açıldığını ifade eden Sitar, ön talepler sonucunda yaşlıların isteği üzerine Kur'an kursu açılacağını anlattı. Sitar, buradaki faaliyetlere çevre köylerdeki vatandaşların da katılabileceğini belirterek, “İlçedeki tüm okullardaki öğrencilerimizin bu Köy Yaşam Merkezi'ni görmesini istiyoruz. Doğa ile iç içe bir okulumuz olduğu için orada çocuklarımız her türlü imkandan faydalanacak. Çocuk parkı var. Onun yanı sıra tarihi Fevziye Güreşleri'nin yapıldığı köyümüzde çocuklarımız buranın tarihini de öğrenecek” dedi.