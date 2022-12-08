Yalova'daki devre mülk dolandırıcılığında 5 tutuklama daha

Kararla davadaki tutuklu sayısı 3'ten 8'e yükseldi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Hakim karşısına çıkan diğer sanıklardan 3'ü tutuklanmış, 22'si hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Dolandırıcılık vurgunundan elde ettiği iddia edilen paralarla lüks içinde bir hayat yaşayan çete lideri R.T'nin yanı sıra M.E be M.Z.G tutuklanmıştı.

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden 7'si hakkında soruşturmayı yürüten savcı adli kontrol kararına itiraz ederek zanlılar hakkında bir kez daha tutuklanma talebinde bulundu. Sanıklardan N.Y, S.Y., M.D., MY.S., B.S. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.