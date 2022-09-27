Yalova'daki kentsel dönüşümde vatandaşlara 22 bin 500 lira nakit yardım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yalova'daki kentsel dönüşümde 12 ay peşin ödenecek kira yardım miktarı bin 500 liraya çıkarıldı. 4 bin 500 lira taşınma yardımıyla beraber kentsel dönüşüme girecek vatandaşlara toplam 22 bin 500 lira nakit yardımı yapılacak.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. İkili burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ile ilgili yeni kararlar alındı.

Kira arttı, taşınma yardımı eklendi

Konuyla ilgili açıklama yapan Tutuk, yapılan görüşmeler neticesinde aylık bin liralık kira yardımının bin 500 liraya çıkarıldığını söyledi. 12 aylık kira yardımının peşin yatırılacağını anlatan Tutuk, “Taşınma yardımı önceden yoktu. Bunu da 4 bin 500 TL olarak vatandaşlarımıza vereceğiz. Toplamda 22 bin 500 TL'lik nakdi yardım sağlanacak” dedi.

Tapusunu devredenlerin alacakları 2 katına çıkarıldı

Tutuk, hak sahipleri tapularını Toplu Konut İdaresi'ne devredebileceğini, buna karşılık da yaklaşık 2 kat ücret verileceğini söyledi. Tutuk, kentsel dönüşüm hamlesinin Yalova'ya 23 yıl aradan sonra geldiğini ve çalışmaların büyük bir titizlik sonucu hazırlandığını anlattı.

Başkan Vekili Tutuk, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen teşekkür etti.