İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'daki müsilaj operasyonunda 20 gözaltı

Müsilaj operasyonunun Yalova ayağında toplam 20 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde “Mafya Tipi Suç Örgütleri ve Bu Örgütlere Silah Temin Eden Suç Gruplarına Yönelik” eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 16 ilde düzenlenen operasyonun Yalova ayağında 90 personelin katılımıyla 24 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 206 adet fişek, 100 gram esrar ele geçirildi.


Operasyon çerçevesinde 25 şüpheliden 20' si gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.