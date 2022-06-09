Yalova'daki servis işletmecilerine yeni ruhsatları verildi

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yeniden tasarlanan ‘Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları' servis işletmecilerine teslim edildi.

Yenilenen ruhsatlarına kavuşan esnaflar ruhsatlarını Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un elinden aldı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yeniden tasarlanan bununla birlikte ruhsat ve araç plakalarının eşleştirildiği ruhsatlardan Yalova Belediyesi tarafından herhangi bir ücret alınmadı. Ruhsatları servis işletmecilerine veren Tutuk, esnaflara hayırlı olsun temennisinde bulundu.