Yalova'daki sokak hayvanları bakımevlerine izin belgeleri verildi

DKMP İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Yalova, Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerindeki belediyelere ait sokak hayvanları geçici bakımevlerine izin belgelerini veridi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer belgelerini takdim eden Alğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince, sahipsiz sokak hayvanları bakımevi izinlerinin alınması adına ilimizdeki Belediyelerin yapmış oldukları başvurulara istinaden Yalova, Çınarcık ve Çiftlikköy Belediyelerinde sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili faaliyet gösteren tesislerde yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde eksikliklerin tamamlanmış olduğu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırı bir durum olmadığından dolayı gerekli takibinde yapılmak üzere geçici bakımevi izinlerinin verilmesi uygun görülmüş olup Bakımevlerinin izinleri Belediye Başkanlıklarına takdim edilmiştir.”