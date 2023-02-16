Yalova'daki sosyal markette ihtiyaç listesi güncellendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Yalova'ya gelen afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için Yalova Belediyesi tarafından açılan "sosyal market" çalışmalarına devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün arkasında bulunan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla “Sosyal Market”e dönüştürülmüştü. Yalova Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ürünlerin yer aldığı market, müdürlük personeli ile Türk Kızılay'ı gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından koordine ediliyor. Yalova Valiliğince sosyal markete yönlendirilen deprem mağduru vatandaşların, tüm ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayabilmesi sağlanıyor. Ancak depremzede vatandaşların ilk olarak Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sosyal Market'e yapılan yardımlarla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, gerekli olan ihtiyaç listesi paylaşıldı. Yetkililer açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde ikamet eden depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına sosyal marketimizde hizmet veriyoruz. Yapılan yardımlar için herkese teşekkür ediyor, ancak özellikle ihtiyaç duyulan bu ürünlerin ağırlıklı olarak yardımlarda yer almasını yardım severlerimizden rica ediyoruz. İhtiyaç listemiz ise ayakkabı (39-45), çocuk iç çamaşırı, l vel beden pijama ile eşofman takımı, şampuan, tuvalet kağıdı, diş fırçası, tırnak makası, çorap, havlu, hasta bezi, ıslak mendil, katı ve sıvı sabundan oluşuyor.”