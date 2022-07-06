Yalova'daki termal tesislerde rezervasyon yoğunluğu

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde bulunan turizm tesislerinde Kurban Bayramı öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşandı.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezlerinden olan Yalova'nın Termal ilçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmeye devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde birçok tesisi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Doğası ve şifalı kaplıca sularıyla rağbet gören ilçede bayram süresince günübirlikçilerle birlikte yüzbinlerce kişi ağırlanacak.

Bölgenin en büyük turizm tesislerinden olan Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yerli ve yabancı misafirlerden çok talep gördüklerini dile getirerek, “Ortadoğu ülkeleri olmakla beraber Avrupa ülkelerinden de rağbet görüyoruz. Türkiye içinden de termalin verdiği avantajla hem mevsimsel olarak oldukça ilgi görüyoruz. Şu anda yüzde 100 kapasiteye yaklaştık iyice. Bayramda da çok güzel planladık. 4 gün için de ünlü sanatçılarımız var, konserler verecek. Misafirlerimize özellikle yabancı misafirlerimize keyifli anlar yaşatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Termal Kaplıcalar İşletmesi'nde de bayrama hazırlıkları tamamlandı. Tesislerde yüzde 100 doluluk bekleniyor.