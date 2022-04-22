İhlas Haber Ajansı

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Yalova'daki tersanede patlama: 3 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir tersanede bulunan bir tankta gaz ve oksijen sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 tersane işçisi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralanan 2 işçide ağır yanıklar oluşurken diğer işçinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.


Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri patlama sonrası tersanede kontroller gerçekleştirdi.


Patlama ile ilgili tahkikat sürüyor.

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