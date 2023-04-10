Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, tarafından 1-10 nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı operasyonlar neticesinde uyuşturucu satışı yaptıkların iddia edilen A.A., A.M. ve Z.Ç'nin ikamet ve araçlarında dedektör köpeği Zeytin eşliğinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda 41.18 gram sentetik kannabinoid, 17.34 gram metamfetamin, 13.22 gram skunk, 9 uyuşturucu hap, 4,68 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Z.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekipleri aranma kaydı bulunan B.K'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Narkotim ekipleri ayrıca uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen M.M.A, M.Y, İ.G, H.T, M.S.Ö, E.D, D.Y, Y.K, D.K, M.Ş.B, V.K, M.A, N.A, M.C.Ç, ve D.Y. isimli şahıslar olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında adli İşlem gerçekleştirdi.