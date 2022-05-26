Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları 35 plakalı otomobilde yaptığı aramada, 2 kilo 700 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin diğer bir çalışmasında ise şüphe üzerine durdurulan 05 plakalı otomobilde yapılan aramada, 207 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. H.H.B ve B.B gözaltına alındı. Şüphelilerden H.H.B çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.