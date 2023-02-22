Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği planlı operasyonda 77 plakalı şüpheli otomobili durdurdu. Polis araç içinde bulunan A.A.M. ile S.P.M.'yi gözaltına alındı. Şahıslarda, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 92.50 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri Yalova Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, başka bir operasyonda ise uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen S.Y. ve B.Ç., 16.54 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.