Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeler ile Yalova'da ticaretini yapacağı tespit edilen N.K.'nin içinde bulunduğu taksi, Yalova-Çınarcık yolunda durduruldu. Şüpheliye ait ses sistemi içinde saklı 20 ayrı pakette toplam 107 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen G.D., F.Y., T.H., A.S.H.'yi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin ikametgâh ve araçlarında narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda; 55,19 sentetik kannabinoid, 38,15 gram metamfetamin, 5,98 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan N.K., A.S.H., T.H., G.D. ile F.Y. adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında işlem yapılan A.N.K., E.U., G.D. ile O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde aldıkları tespiti ile yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., Ö.A., A.K., B.Ö., M.R., H.K. ve B.K. olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Böylelikle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından toplam 16 şüpheliyle ilgili adli işlem gerçekleşti.