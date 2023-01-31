İhlas Haber Ajansı

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Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen ve 52 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen ve 52 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Altınova ilçesi Çavuşunçiftliği köyü Tersaneler bölgesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. İkamete yönelik düzenlenen operasyonda 52 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.İ. ve E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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