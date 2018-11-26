Yalova'daki villanın kuyusunda arama yapılıyor

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kayıp cesedin bulunması için Yalova'nın Termal ilçesindeki dev villada yapılan arama sürerken, İstanbul'dan gelen özel donanımlı ekiplerin villanın bahçesindeki su kuyusu ile yan villanın yüzme havuzunun bulunduğu bölümde aramalarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Ekipler, iki villanın içerisinde de delil araştırması yapıyor.

Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu belirtilen villadaki arama çalışmaları saat 11.00 sıralarında başladı. İstanbul'dan gelen özel donanımlı ekiplerin kokuya duyarlı köpeklerin desteğiyle villanın ön bahçe kısmındaki kuyuda aramalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Yan taraftaki villaya da geçen ekiplerin burada da yüzme havuzu çevresinde odaklandığı öğrenildi. Kriminal ekiplerin drone ile havadan da görüntü aldığı ve çalışmaların buna göre yönlendirildiği ifade ediliyor.

İki ayrı ekip de villaların içinde araştırmalarını sürdürüyor.