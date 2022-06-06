Yalova'dan ilk 5 ayda 248 milyon 990 bin dolar ihracat

Yalova'da 2022 yılının ilk 5 ayında yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 248 milyon 990 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bilgiye göre, 2021 yılının ilk 5 ayında 217 bin 542 dolar olan ihracat bir önceki yıla göre artış göstererek bu yılın aynı döneminde 248 milyon 990 bin dolara çıktı. Yalova ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 14,5 arttı. Şehirdeki firmaların 5 aylık performansı Yalova'nın en çok ihracat yapan iller arasında 28'inci sırada yer almasını sağladı.

Kentte yapılan ihracatın aylara göre dağılımı ise şöyle oldu: Ocak 6 milyon 422 bin dolar, şubat 35 milyon 619 bin dolar, mart 39 milyon 794 bin dolar, nisan 123 milyon 245 bin dolar, mayıs 43 milyon 908 bin dolar.

Tersaneler ihracatını yüzde 8,3 artırdı

Kentte en çok ihracat yapılan sektör gemi yat oldu. 2021 yılının ilk 5 ayında 189 milyon 198 bin dolar ihracat yapan tersaneler yüzde 8,3'lük artışla 204 milyon 955 bin dolar ihracata ulaştı. Bu sektörü 8 milyon 195 bin dolar ile kimyevi madde ve mamulleri takip etti. Diğer sektörlerdeki ihracat ise şu şekilde oldu: Madencilik ürünleri 7 milyon 228 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri 5 milyon 363 bin dolar, otomotiv endüstrisi 4 milyon 739 bin dolar.