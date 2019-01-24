Yalovalı amatör kulüpten Vanlı öğrencilere destek

Yalova'da faaliyet gösteren amatör kulüplerden Safranspor, Van'ın Hıdır Köyü İlkokulu'na kitap ve atkı desteği sağladı. Maçlardaki başarısının yanı sıra sarı siyahlı ekip yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor.

Hıdır Köyü İlkokulu'na yardım amaçlı kitap ve atkı gönderdiklerini belirten Safranspor Kulübü Başkanı Yasin Yılmaz,” Yalova'nın Safran Köyü'nden Van'ın Hıdır Köyü'ne gönül köprüsü kurduk. Van'da eğitim gören öğrenci kardeşlerimize kitaplar ve atkılar gönderdik. Safran Spor sadece bir futbol kulübü değildir. Bunu göreve geldiğimiz günden beri hep söylüyoruz. Elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Son olarak Van'a göndermiş olduğumuz kitaplarla oradaki öğrencilerimizin eğitime az da olsa katkı sağlamak istedik. Yine zorlu kış koşullarında onları soğuktan koruyacak atkılar gönderdik. Bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere” diyerek sözlerini noktaladı.