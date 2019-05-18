Yalovalı balıkçılar sezondan aradığını bulamadı

Balık avı sezonu Nisan ayı itibarı ile kapandı. Yalovalı balıkçılar da av yasağına uyarak teknelerini kıyıya çektiler. Balık avı sezonunun bu yıl bekleneni vermediğini belirten Yalova Su Ürünleri ve Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak, “Bu yıl sezona yine büyük beklentilerle başladık. Ancak denizler bu yılda ağlara küstü ve istediğimiz oranda balık avlayamadık. Umutlar bir sonraki sezona kaldı. Teknelerimizi kıyıya çekerek bakımına başladık. Ağlarımızı da onarıyoruz. Önümüzdeki av sezonunun verimli geçmesini temenni ediyoruz” dedi.

“Mezat kurulmalı”

Adeta yılan hikayesine dönen balık mezatı konusuna da bir kez daha değinen Tokalak, “Yalova'da 8 tane kooperatif var. Kapaklı, Armutlu ve Fıstıklı gibi yerlerde tutulan balıklar Yalova'da mezat olamaması sebebiyle büyükşehirlere gönderiliyor. Tüm kooperatiflerin tuttuğu balıklar farklı, tonajı yüksek olan balıklar Türkiye'nin birçok yerindeki mezatlara gidiyor. Bu 8 kooperatif 1 yıl içerisinde günde 50- 60 ton üzerinde balık tutuyor. Balıktaki başarımızdan çevre iller kazanıyor. Büyükşehirlerin buradan gidecek olan balığa ihtiyacı yok. Yalova'da yaklaşık 10 bin kişi balıkçılıktan ekmek yiyor. Balıkçılık sektörü Yalova için olmazsa, olmaz. Mezat kurulduğu takdirde Yalova ili Türkiye'de balıkçılıkta gelir boyutunda ilk 3'ün içinde yer alacaktır. Yalova Belediyesi'nin kasasına girecek para 2- 3 trilyon civarında olacak. Balık mezatının kurulmasını engelliyorlar. Bu engellemede Yalova'ya zarar veriyor. Mezat bir an önce kurulmalıdır” diye konuştu.