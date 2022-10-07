Yalovalı çiftçiler Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na gitti

Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 14. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'ma gitti.

Bu yıl Yalova Belediyesi ve Altınova Belediyesi sponsorluğunda ücretsiz düzenlenen fuar gezisi için otobüsler kaldırıldı. Fuar gezisine il merkezi ve ilçelerden 500 çiftçi katıldı. Altınova ilçesindeki çiftçiler Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından Bursa'ya uğurlandı.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli fuarın çiftçiler için faydalı olmasını diledi.