Yalovalı çiftçilere 6 milyon TL'lik kamu desteği

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 2022 yılı içinde Yalova'da faaliyet yürüten çiftçilere toplam 6 milyon TL'lik kamu desteği verildiğini söyledi.

Parıldar, bir kısmı uygulanarak tamamlanmış olan ve bir kısmı ise sonbahar döneminde uygulanacak projeler çerçevesinde kentteki çiftçilere mali destekte bulunulduğunu söyledi. Parıldar, bakanlık tarafından 3 milyon TL, İl Özel İdaresi'nde 1 milyon 200 bin TL ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan da 1 milyon 800 bin TL Yalovalı çiftçilere aktarıldığını anlattı.

6 milyon TL kamu desteği sağlandığı belirtti. Parıldar ayrıca, 2022 yılında yaklaşık 28 milyon TL bütçeli 30 proje planlandığını kaydeden Parıldar, şöyle konuştu:

“Ekilmedik bir karış yerin kalmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Üreten herkesin yanındayız. Çiftçilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Emeklerinin karşılığını almalarına yardımcı olacağız. Gelecek tarımda olduğu için tarımda kullanılan topraklarımıza gözümüz gibi bakmalıyız. Çiftçilerimizin faaliyetlerini daha güvenli yapmaları için de üretim alanlarını TARSİM sigortası yaptırmaya davet ediyorum” dedi.