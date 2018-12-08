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Yalovalı genç çiftçilere büyük baş hayvan dağıtıldı

Yalova’da 18 genç çiftçiye 90 büyük baş hayvan dağıtıldı.

Yalova'da 18 genç çiftçiye 90 büyük baş hayvan dağıtıldı.


Belediye mezbahanesindeki dağıtım törenine Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Necdet Tuncer, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İskender Karael, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Kulaber, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Talaybay, İl ve İlçe Genç Çiftçi Proje Yürütme Ekibi ile projeden yararlanmaya hak kazanan genç çiftçiler katıldı. Proje kapsamında Termal'den 6 çiftçiye 30, Altınova'dan 9 çiftçiye 45 ve Armutlu'dan 3 çiftçiye 15 adet olmak üzere toplam 90 adet damızlık düve, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ile çiftçilerin kendi çektikleri kurayla dağıtıldı.


Daha 42 çiftçiye beşer baş olmak üzere toplam 210 adet büyük baş hayvan dağıtılacak.

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