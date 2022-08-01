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Yalovalı kadınlar Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdi

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültürel ve sosyal gezilere katılanlar Bursa’nın tarihi mekanlarını gezdi.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültürel ve sosyal gezilere katılanlar Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdi.


Salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen gezilerde Bursa'nın tarihi mekanları Ulu Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan Cami, Kozahan Tarihi Çarşısı, Tophane ve Panoroma 1326 Fetih Müzesi ziyaret edildi.


Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve devam edecek olan Kültürel ve Sosyal Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar 0 226 811 50 00 (1397) telefondan detaylı bilgi alabileceği bildirildi.

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