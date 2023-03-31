Yalovalı kadınların ürettiği yöresel ürünler dünya pazarına açılıyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde kurulan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile kadınlar ürünlerini dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yöresel Ürünler Üretim Merkezinin açılması için geri sayım başladı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, özellikle kadınların üretimden satışa profesyonel şekilde büyük pazarlara açılmasını sağlayacak merkezin kadınlar için önemli bir gelir kapısı olacağını söyledi. Oral, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliği ile hayata geçirilen Yöresel Ürünler Üretim Merkezinin, Türkiye'nin en özel ve nitelikli merkezleri arasında yer alacağını açıkladı.

Başkan Oral, üretim parkurları, ürün kurutma, soğuk zincir, satış merkezi, fırın, kafe, restoran gibi çok sayıda profesyonel birimin yer aldığı merkezde satışa sunulacak organik ürünlerin ulusal ve uluslararası kitlelerle buluşturacak internet web sitesinin de yer aldığını kaydetti.

“Emekleri Altınova markası ile büyüyecek”

Kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlamalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Oral, “Yakın zamanda tüm kadınlarımıza hizmet edecek olan Türkiye'nin en özel ve nitelikli Yöresel Ürünler Üretim Merkezimiz sayesinde Altınovalı kadınlar daha profesyonel ve daha büyük pazarlara açılacak. Emekleri Altınova markası ile büyüyecek” diye konuştu.

Oral, Altınşehir Altınova'nın üretken ve çalışkan kadınları el emeği göz nuru lezzetlerinin dünyaya açılmasında değerli katkıları için Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansına teşekkür ederek, “Hersek Plajı, Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi, Kuş Gözlem ve Deniz Feneri Müzesi ile birlikte turizm rotasında önemli bir durak olacak merkezimiz Altınovalı ve Yalovalı, üreticilerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz ve esnafımıza önemli katkılar sunacak. Önemli bir dönüm noktası olacak” diye konuştu.