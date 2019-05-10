Yalovalı öğrencilerden annelerine mektup

Teknolojinin gelişimiyle unutulmaya yüz tutan mektuplaşmaya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler annelerine gönderilmek üzere duygularını mektuplara döktü. Programın sonunda, çocuklar için annelerin dünyadaki en değerli varlıklar olduğunu, onların hakkının ödenemeyeceğini bildiklerini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Biliyorum ki, her birinizin yazdığı mektup birbirinden değerli. 2023 eğitim vizyonumuz okuyan, soran, sorgulayan, araştıran ve kendini ifade edebilen öğrenciler yetiştirme hedefinde. Biz de sizleri bu etkinliklerle kendini iyi bir şekilde ifade eden öğrenciler olarak yetiştirmek istiyoruz. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle unutulmaya yüz tutmuş önemli bir alışkanlığımız olan mektup yazmaya dikkati çekmek istedik. PTT'nin bu önemli geleneğimizi yaşatmak için yapmış olduğu çalışmalar için öncelikle PTT Başmüdürü Elif Tan'a, sizi yetiştirmek için gayret gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Buraya toplanmamıza vesile olan annelerimizi de anmadan geçmek istemiyoruz. Her anımızda yanımızda olan, bizleri sevgiyle büyüten annelerimizin ellerinden öpüyor, başta kendi annemin, şehit annelerin olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” İfadelerini kullandı.

PTT mobil şubesinde, öğrencilerin annelerine gönderdiği mektupları teslim alan Müdür Ali Tosun, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.