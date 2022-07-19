Yalovalı ressamlar İstanbul'da sergi açıyor

Ulusal ve uluslararası sanat camiasında pek çok sergiler açmış 4 sanatçının ‘Armoni' isimli resim sergisi, 23 Temmuz 2022 tarihinde Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Serginin küratörlüğünü Ressam İlhan Aydan'ın yaptığı sergide; Ekber Yeşilyurt ile Yalovalı ressamlar Turgay Sarı, Oktay Örnek ve İlhan Aydan'ın 60 eserden oluşan resimleri bulunuyor.

2022 yılı Mayıs ayında üçüncüsü yapılan 17 ülkeden 77 yabancı sanatçı ile 41 Türk ressamın katıldığı Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi'nin de küratörlüğünü yapan Eğitimci Ressam İlhan Aydan, belediye bünyesinde her yaştan sanatseverlere resim kursu da veriyor. Tüm sanatseverleri sergiye davet eden İlhan Aydan, “23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 17.00'de açılacak sergimiz, 31 Temmuz 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz” diye konuştu.