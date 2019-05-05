Yalovalı satranççı dünya ikincisi oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Yalova Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Gülce Nehir Kara, dünya ikincisi oldu.

Antalya'da yapılan müsabakalarda Yalovalı sporcu şampiyonada 15 Yaş Kızlar kategorisinde 6,5 puan toplamayı başardı. Müsabakalar sonrasında Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un konuğu olan Gülce Nehir Kara başarısının sırrını paylaştı.

Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Gülce, "Ülkemi en güzel şekilde temsil ettiğimden dolayı mutluyum. Satranç sporunda yetişmemde emeği olan başta ailem ve hocalarım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gülce'yi başarısından ötürü kutlayan Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Uluslararası düzeyde ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi, öğretmenlerini ve ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.