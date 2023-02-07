Yalovalılar depremzedeler için kan bağışına koştu

7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Yalova'da vatandaşlar kan bağışlı için kan merkezlerine akın etti.

Dün sabah saatlerinden itibaren Yalova Kızılay Kan Merkezi'ne giden vatandaşlar kan bağış için sıraya girdi. Kızılay Kan Merkezi çalışanları yoğun mesai ile kan bağışlarını toplayarak deprem bölgesine gönderiyor.

Türk Kızılayı Yalova Şube Başkanı Selvet Duman, Yalova ekiplerinin Hatay'a görevlendirildiğini ve çalışmalarını burada sürdürdüğünü anlattı. Yalova'da 2 noktada kan bağışlarının gerçekleştirildiğini anlatan Duman, “Yoğun şekilde bağış yapabilmek için insanlarımız kan alma birimlerine gelmeye devam ediyorlar. Burada gelen insanlarımızın beklememesi ve toplanma merkezi olan Bursa'daki stoklama ve laboratuvar tetkik imkanlarının akılcı ve yararlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yığılma ve panik yapmadan bunu zamana yayarak önümüzdeki günlerde yine kan alma birimleri bağışları almaya devam edecektir. Rakam olarak yıllık hedeflerimizin üzerinde bir bağış oluyor. Şuan için yüzlerce bağış yapıldı diyebilirim” dedi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise kan vererek destek olmak istediklerini söyledi.