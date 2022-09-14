AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Muaz Ceylan, “Her bir genç kardeşimizin kapısını çalmaya, yanında olmaya, gönlüne girmeye çabalayacak, Yalova'mızın her sokağında izimizi bırakmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından atanan Ceylan, Yalova İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine başladı. Yeni göreviyle ilgili yazılı açıklamada bulunan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Eyyüp Kadir İnan'ın tensipleri şahsına görevin tevdi edildiğini belirtti. Görevi devraldığım Emirhan Balkaya'ya bugüne kadar yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ceylan “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde, partimizin çizmiş olduğu istikamette 2023 hedeflerimizi en güçlü şekilde gerçekleştireceğiz. Her bir genç kardeşimizin kapısını çalmaya, yanında olmaya, gönlüne girmeye çabalayacak, Yalova'mızın her sokağında izimizi bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni görevim dolayısıyla iyi dilek ve temennilerinde bulunan kıymetli büyüklerime, değerli dava ve yol arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.